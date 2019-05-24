Украине передали 60 заключенных из ОРЛО (фоторепортаж)

По словам Денисовой, с 2014 года из тюрем на оккупированных территориях перевели 454 осужденных.

На контролируемую правительством Украины территорию передано 60 граждан, находившихся в пенитенциарных учреждениях временно оккупированной части Луганской области.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Снова я на мосту в Счастье. Забрала 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления", - отметила она.

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Денисова напомнила, что это уже пятый этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области.

"С декабря 2018 года по май 2019 мы переместили 255 осужденных. Из них 105 человек или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе. Всего, вместе с лицами, которые переведены из оккупированной части Донецкой области - перемещено 268 осужденных. Из них уже 46 человек освобождены. В течение 2014 - 2019 годов переведено 454 осужденных", - подчеркнула омбудсмен.

"Готова забрать всех граждан Украины, которые отбывают наказание в оккупированных частях Донбасса и изъявили желание переместиться на контролируемую правительством Украины территорию для продолжения отбывания наказания", - добавила она.