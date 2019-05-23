Конфликт в ПЦУ: Епифаний созывает Священный синод

Синод состоится в Доме митрополита на территории Софии Киевской.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в пятницу, 24 мая, созывает Священный синод.

Об этом сообщается на странице ПЦУ в Facebook.

"В пятницу, 24 мая, под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится заседание Священного синода Украинской православной церкви", - говорится в сообщении.

Синод состоится в Доме митрополита на территории Софии Киевской. Он начнется начнется в 10:00.

После его завершения Епифаний пообщается с журналистами, говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, Епифаний сообщал, что на Синоде могут рассмотреть конфликт в церкви.

Напомним, почетный патриарх Филарет направил письма архиереям на бланке Киевского патриархата, что вызвало волну беспокойств тем, что Томос, о котором так долго договаривались на самом высоком государственном уровне, может быть отозван Вселенским патриархом Варфоломеем. Этот тезис подтвердил и предстоятель ПЦУ митрополит Киевский Епифаний. "Сегодня возврат к предыдущей структуры Киевского патриархата означает возврат назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости", - подчеркнул он.

В Минкульте поспешили заверить, что УПЦ Киевского патриархата ликвидирован 15 декабря 2018 года во время Объединенного собора с участием представителей власти, УПЦ КП, УАПЦ и части УПЦ МП.