Конфликт в ПЦУ: Епифаний созывает Священный синод
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в пятницу, 24 мая, созывает Священный синод.
Об этом сообщается на странице ПЦУ в Facebook.
"В пятницу, 24 мая, под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится заседание Священного синода Украинской православной церкви", - говорится в сообщении.
Синод состоится в Доме митрополита на территории Софии Киевской. Он начнется начнется в 10:00.
После его завершения Епифаний пообщается с журналистами, говорится в сообщении.
Читайте также"Шантаж Филарета": политолог объяснил суть церковного скандала
Как сообщалось ранее, Епифаний сообщал, что на Синоде могут рассмотреть конфликт в церкви.
Напомним, почетный патриарх Филарет направил письма архиереям на бланке Киевского патриархата, что вызвало волну беспокойств тем, что Томос, о котором так долго договаривались на самом высоком государственном уровне, может быть отозван Вселенским патриархом Варфоломеем. Этот тезис подтвердил и предстоятель ПЦУ митрополит Киевский Епифаний. "Сегодня возврат к предыдущей структуры Киевского патриархата означает возврат назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости", - подчеркнул он.
В Минкульте поспешили заверить, что УПЦ Киевского патриархата ликвидирован 15 декабря 2018 года во время Объединенного собора с участием представителей власти, УПЦ КП, УАПЦ и части УПЦ МП.