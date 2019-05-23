Венецианская комиссия проанализирует украинский языковой закон

Глава мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы запросил мнение Венецианской комиссии относительно закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Европейская комиссия за демократию через право, известная как Венецианская комиссия, получила запрос проанализировать закон о функционировании украинского языка как государственного.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Письмом, датированным 22 мая, глава мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы запросил мнение Венецианской комиссии относительно закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте организации 22 мая.

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Напомним, бывший президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. А 16 мая, закон был опубликован в официальной прессе.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым закон о языке, потому что он якобы нарушает права венгерского меньшинства.

Добавим, закон содержит рекомендации Венецианской комиссии относительно учета интересов национальных меньшинств.