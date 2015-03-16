Главный редактор "Нетешинского вестника" умерла от перелома затылочной кости - МВД

Как передает корреспондент УНИАН, начальник следственного управления УМВД Украины в Хмельницкой области Сергей Кушнир сегодня на брифинге для местных СМИ сообщил, что рассматриваются версии: убийство по неосторожности, убийство на почве корыстных побуждений и убийство на почве профессиональной деятельности.

По его словам, факт гибели редактора внесен в реестр досудебных расследований (статья 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство).

Он также сообщил, что согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, проведенной вчера, смерть Мороз наступила от перелома затылочной кости и отека головного мозга. Такие травмы могут возникнуть при падении или нанесении удара посторонними лицами.

Читайте такжеВ Нетешине Хмельницкой области найдена мертвой главного редактора местной газетыПравоохранитель пояснил, что подробнее обстоятельства удастся выяснить после проведения гистологического исследования тела погибшей.

Сейчас следствие изучает потенциальный круг связей убитой журналистки и проводит служебное расследование.

Как сообщал УНИАН, редактор местной газеты “Нетешинский вестник” Ольга Мороз была найдена мертвой в ее собственной квартире около 8 часов утра 15 марта.

В комментарии корреспонденту УНИАН городской голова Нетешина Александр Супрунюк сообщил, что из квартиры погибшего пропали некоторые вещи.

“Я не слышал, чтобы г-же Мороз кто-то серьезно угрожал, чтобы убить через имеющийся компромат. Хотя такая версия не исключается, поскольку материалы, к примеру, по люстрации, могли у нее быть”, - предположил он.