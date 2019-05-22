Более половины украинцев считают, что предоставление томоса объединяет общество - опрос

При этом треть, наоборот, убеждены, что это скорее, разъединяющий фактор для Украины.

Более половины украинский считают, что предоставление томоса объединяет общество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий во время презентации результатов опроса.

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По его словам, 50,6% респондентов считают, что предоставление томоса, скорее, объединяет общество, хотя при этом 30,5%, напротив, считают, что это, скорее, разъединяющий фактор для Украины.

Не смогли или отказались ответить на данный вопрос - 18,9%.

*** Всеукраинский опрос общественного мнения проводился Киевским международным институтом социологии (КМИС) методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) с 12 по 18 мая 2019 года на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (с квотной задачей при отборе респондентов) среди 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской области).

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5 процента.