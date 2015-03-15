В Киеве возле посольства РФ установили надгробие для Путина (фотогалерея)

13:28, 15 марта 2015
Общество
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Путин изчез: возможно, он серьезно заболел или даже умер. А может, просто сбежал.

АвтоМайдан

Активисты АвтоМайдана установили возле российского посольства в Киеве "памятную доску" Владимиру Путину, который исчез неизвестно куда и нигде не появляется с позапрошлого четверга.

Об этом сообщается на странице АвтоМайдана в Facebook.

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