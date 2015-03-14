В Полтаве в квартире взорвалась граната: ранены двое братьев, одному из них оторвало кисть руки

В Полтаве в 13:24 в квартире одноэтажного жилого дома на трех хозяев взорвалась граната РГД-5.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на момент взрыва в помещении находились двое мужчин 1987 и 1973 года рождения, которые получили травмы.

Прибывшие на место взрыва спасатели ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области помогли транспортировать потерпевших в карете скорой помощи. Мужчины направлены в городскую клиническую больницу № 1 м. Полтава. Состояние потерпевших – тяжелое.

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Начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью областной Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Рыбалко сообщила ТСН.ua, что тяжелые травмы получили двое братьев.

"Взрыв был настолько мощный, что есть даже разрушение здания - треснула стена", - отметила Рыбалко.

Откуда мужчины взяли гранату, сейчас выясняет милиция.

"Мать пострадавших смотрела телевизор, в соседней комнате услышала шум. Вошла и увидела тяжело раненых сыновей. У младшего была оторвана кисть, оба были без сознания. Она вызвала скорую. Приехали и медики, и милиция, и спасатели. Пострадавших с политравмами доставили в первую городскую больницу Полтавы, оба в тяжелом состоянии, за их жизнь борются медики", - рассказал руководитель пресс-службы Полтавской областной милиции Юрий Сулаев, передает "Полтавщина".

Проверку по факту происшествия проводят следственные органы УМВД в Полтавской области.