Украина спрашивает: Кто заказал Катю Гандзюк?

В субботу в полдень по киевскому времени в десятках городов Украины – от Славянска и Краматорска до Дубно и Черткова, а также в Лондоне, Берлине, Париже, Варшаве, Праге, Брюсселе, Страсбурге и городах Канады состоялась самая масштабная со времен Евромайдана акция в защиту достоинства и права на безопасную жизнь.

Организаторами выступили активисты, которые уже более полугода задают власти вопрос: «Кто заказал Катерину Гандзюк?».

Помимо этого, главного вопроса, украинцев интересует, в принципе, кто заказывает нападения на активистов, кто устраивает им террор. «Мы требуем наказания. Мы напоминаем обществу и новой власти, что большинство нападений на активистов не раскрыты, заказчики не наказаны. Так не может быть в Украине нашей мечты», - говорится в сообщении на странице акции в социальной сети Фейсбук.

Напомним, нападение на советницу главы Херсона, активистку Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля прошлого года: в Херсоне около подъезда ее дома мужчина вылил на девушку кислоту. После нескольких месяцев, проведенных в больнице, и тяжелейших операций, 4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк скончалась от разрыва тромба.

Цинизм ситуации заключался еще и в том, что изначально правоохранители не заметили покушения на убийство – дело квалифицировали как «хулиганство». И только после общественного возмущения следствие взялось искать именно убийц и заказчиков нападения.

На подозреваемого в организации убийства Катерины Гандзюк, главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, уголовное дело завели только 11 февраля текущего года. 15 февраля суд решил взять Мангера под стражу на 17 дней с правом внесения залога. В тот же день он вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля… вышел на работу.

Весной началась череда «смягчений» наказаний для подозреваемых. Так, 17 апреля стало известно, что прокуратура изменила подозрение одному из фигурантов дела Гандзюк — Игорю Павловскому (вместо организации убийства его обвинили в замалчивании (ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса)). Смягчили уголовную статью и вероятному заказчику нападения на Гандзюк Владиславу Мангеру.

Еще через несколько дней, 23 апреля, стало известно, что подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк — Сергею Торбину и четырем другим вероятным исполнителям убийства активистки также «смягчили» подозрение: теперь их обвиняют в «умышленном нанесении тяжких телесных повреждений», а не в «убийстве». В ГПУ объяснили, что сделали это, потому что фигуранты дела пошли на сделку со следствием.

В результате, 7 мая ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти людей, которых обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений Гандзюк, повлекшие ее смерть.

Не удивительно, что это вызывает возмущение общественности. «В Украине за два года не расследовано более пятидесяти заказных нападений на активистов. Эта ситуация требует немедленных изменений. Ситуация требует политических и уголовных наказаний для убийц и тех, кто их покрывает. Украина требует справедливости», - отметили участники акций «Украина спрашивает: Кто заказал Катю Гандзюк?».

Так, в Киеве акция прошла возле Администрации президента. Около сотни человек держали в руках большие листки бумаги с буквами, которые были составлены в надпись: «Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?».

В Херсоне, родном городе Кати, участники акции заявили, что «нападения на активистов должны прекратиться, а причастные к ним должны быть наказаны».

В Одессе участники акции собрались возле Дюка. «Нельзя построить развитую правовую Украину, пока не будет наказано зло», - отметили они.

В Запорожье активисты собрались на Хортице, возле музея истории запорожского казачества.

Участники акции требовали от новоизбранного президента Владимира Зеленского положить конец системному преследованию общественных деятелей представителями старой власти и прекращения саботажа правоохранительными органами расследований атак на общественных деятелей во всех уголках страны. В частности, в Запорожье саботируется расследование нападений на общественных активистов Сергея Мазуренко (покушение на убийство за противодействие наркоторговле через аптеки), Игоря Лукашенко (нападения на него за борьбу за сохранение парка Яланского), Дмитрий Маляра (избиение за его активную позицию в защите зеленой зоны в Бородинском микрорайоне), Сергея Лукина (нанесение телесных повреждений за разоблачение нарушений в тендерных закупках).

Так, общественный активист Игорь Лукашенко рассказал, что после двух нападений на него в парке Яланского, связанных с его активной позицией по защите парка, полиция не только не открыла уголовное производство, а наоборот способствовала нападающим, чтобы они не были идентифицированы.

В Ивано-Франковске активисты собрались у Ратуши, чтобы заявить: им, как и другим украинцам, страшно. «Потому что безнаказанность в деле Кати - это сигнал, что людей с активной позицией можно преследовать, калечить, убивать. Мы не чувствуем себя в безопасности и не верим в справедливое правосудие. Но нас нельзя убивать. Мы не будем молчать», - отметили они.

Во всех городах, где неравнодушные люди вышли на улицы и площади, чтобы напомнить о показательном деле Кати Гандзюк, активисты, в принципе, озвучивали одни и те же требования к власти. Не замалчивать страшную статистику заказных нападений на общественных деятелей, а быстро и жестко реагировать на каждый случай. Уволить ответственных за провал расследований нападений на активистов. Привлечь к ответственности заказчиков, исполнителей, саботажников расследования убийства Кати Гандзюк. И, наконец, положить конец эпохе лжи, безответственности, безнаказанности.

УНИАН