В Киеве мужчина построил на чердаке дома восемь квартир и хотел их продать (фото)
Житель Голосеевского района Киева решил незаконно построить на чердаке дома по улице Паньковской квартиры для дальнейшей продажи.
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Досудебным расследованием установлено, что мужчина на основании поддельных документов зарегистрировал 8 несуществующих квартир, которые якобы образовались в результате переоборудования чердака на мансардный этаж дома.
"Подделав распоряжение Голосеевской РГА, парень узаконил право на распоряжение и пользование указанным имуществом и зарегистрировал за собой право собственности на все "новообразованные" квартиры", - говорится в сообщении.
В дальнейшем, не имея разрешительной документации, мужчина начал самовольное переоборудование чердака под жилые квартиры с целью их дальнейшей реализации и получения денежной выгоды.
На сегодня мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 356, ч. 4 ст. 358 УК Украины (самоуправство и использование поддельных документов).
На незаконно отчужденное имущество наложен арест. Досудебное расследование продолжается.