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В Киеве мужчина построил на чердаке дома восемь квартир и хотел их продать (фото)

18:58, 16 мая 2019
Общество
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Сейчас на чердачное помещение наложили арест / фото kyiv.gp.gov.ua

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Досудебным расследованием установлено, что мужчина на основании поддельных документов зарегистрировал 8 несуществующих квартир, которые якобы образовались в результате переоборудования чердака на мансардный этаж дома.

"Подделав распоряжение Голосеевской РГА, парень узаконил право на распоряжение и пользование указанным имуществом и зарегистрировал за собой право собственности на все "новообразованные" квартиры", - говорится в сообщении.

В дальнейшем, не имея разрешительной документации, мужчина начал самовольное переоборудование чердака под жилые квартиры с целью их дальнейшей реализации и получения денежной выгоды.

На сегодня мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 356, ч. 4 ст. 358 УК Украины (самоуправство и использование поддельных документов).

фото kyiv.gp.gov.ua

На незаконно отчужденное имущество наложен арест. Досудебное расследование продолжается.

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Теги: #Киев#квартирапогода в Киеве