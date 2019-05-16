Верка Сердючка рассказала, что больше всего ее раздражает на Евровидении-2019

По словам Данилко, в Тель-Авиве не понимают, что Верку Сердючку играет живой человек.

Андрей Данилко, который выступает под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, рассказал, что его больше всего раздражает на Евровидении-2019, которое проходит в Израиле.

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"Знаете, мне это не смешно. Кажется, ведущая не думала, о чем спрашивает. Ну что за вопрос: "А что это у вас на голове"? Конечно же, ведро. Не видно, что это звезда?! Вроде в первый раз. Странно. Или говорят мне: "Хотим надеть звезду Сердючки себе на голову". Я им объясняю: "Понимаете, звезда у Сердючки на голове - это ее голова. Это не шапка". Это то же самое, что я попрошу у вас вашу голову поносить на выходные. Что за глупость!

Такие моменты раздражают. Но что меня напрягает безумно, так это то, что они думают, что я так в жизни хожу. Им кажется, звезда на голове - это легко, они не понимают, что этого персонажа играет живой человек. Так же, как и Инна - маму Сердючки. Выступать в таких костюмах, как мы с Инной, с накладными животами или сиськами очень тяжело. Тем более, в Израиле, где стоит жара", - рассказала Сердючка в интервью kp.ua.

Как сообщал УНИАН, ранее Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, показал свою команду и ее образы для выступления на Евровидении-2019 в Тель-Авиве. В этом году Данилко приглашен в качестве специального гостя и выступит в одном из этапов конкурса.