"Предложил отс**ать": журналист обвинил нардепа Лещенко в харассменте (видео)

Депутат Лещенко ответил на обвинения журналиста Дзындзи.

Журналист Андрей Дзындзя обвинил народного депутата Сергея Лещенко в харассменте. Нардеп все отрицает.

Так, журналист Андрей Дзындзя уверяет, что нардеп Лещенко предложил ему "отс**ать".

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Журналисты издания "Буквы" связались с парламентарием и попросили прокомментировать инцидент.

Лещенко ответил следующее: "Да ну что, какой харассмент?! Пусть он сначала на себя в зеркало посмотрит и поймет, что никакого харассмента в отношении него я проявить не мог. Этот человек, который нуждается в защите, а не в харассменте. Как я мог проявить какой-либо харассмент?".

На уточняющий вопрос о том, что, по словам Дзындзи, "вы предложили журналисту "отс**ать", Лещенко ответил: "Ну я не знаю, он может говорить все что угодно, может, ему послышалось. Где я, а где харассмент, вы что? Я это все не комментирую, пусть он это комментирует сам себе".