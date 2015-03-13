Вместо ПТУ в Украине создадут региональные центры профессионального образования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр образования и науки Сергей Квит.

По его словам, соответствующий законопроект проходит согласование в правительстве.

Законопроектом, в частности, предлагается урегулировать вопросы совершенствования управления профессиональным образованием путем делегирования соответствующих функций местным органам исполнительной власти и местного самоуправления, что будет способствовать усилению их роли в формировании рабочего потенциала страны.

Читайте такжеМинобразования хочет организовать изучение английского в летних лагеряхКак сказал Квит, в Украине функционируют около 1200 учреждений профтехобразования, и практически все они начали функционировать в советские времена, поэтому сейчас их сеть не отвечает современным потребностям.

"Есть потребность не просто в оптимизации, а в том, чтобы привести нашу сеть и перечень профессий, которые готовятся в учреждениях украинской профессионально-технического образования, к потребностям современной экономики. Я хочу подчеркнуть, что речь не идет о необходимости сокращения, а о том, что мы должны иметь такую сеть заведений, которые бы отвечали потребностям сегодняшнего дня", - подчеркнул министр, отметив, что для Украины лучшим будет нидерландский опыт.

"Они также имели очень большую сеть, но создали региональные многопрофильные центры профессионального образования... То есть, на смену небольшим заведениям, которые имеют один профиль, они перешли к многопрофильным крупным заведениям", - сообщил Квит.

По словам Квита, в каждой области Украины будут созданы специальные советы, которые будут иметь легальный статус. В эти советы будут входить представители учреждений профтехобразования, местной власти, местного бизнеса и индустрии. "И эти люди, которые заинтересованы в развитии профессионально-технического образования, будут определять, какие профессии нужны, что нужно развивать, и они будут иметь возможность и полномочия объединять мелкие однопрофильные учреждения в большие многопрофильные... Таким образом, мы надеемся, что из того большого перечня учреждений профессионально-технического образования мы в перспективе будем иметь несколько десятков крупных заведений, которые ориентируются на рынок труда и перспективы развития украинской индустрии", - сказал Квит.

Министр выразил надежду, что новая система профессионально-технического образования начнет функционировать с начала нового учебного года. "Я надеюсь, что это будет происходить достаточно быстро... Надеюсь, что с началом учебного года мы будем иметь совершенно другую систему", - сказал он.