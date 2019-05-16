"Шантаж Филарета": политолог объяснил суть церковного скандала

Почти 30 лет назад Филарет оказывался в подобной ситуации.

Громкий церковный скандал в Украине между патриархом Филаретом и митрополитом Епифанием именно сейчас возник неспроста.

Политолог Владимир Фесенко в комментарии Главреду рассказал, что угрозы от Филарета посыпались именно сейчас не случайно. Причина - переходный период власти, поэтому легче себя проявить.

"То, что это произошло сейчас, как и в истории с Конституционным судом, является проявлением ситуации с переходным периодом, когда одна власть идет с должности, а новый президент еще не пришел. В этот период усиливается политическая нестабильность и нестабильность власти, и этим можно воспользоваться. В данном случае Филарет этим и воспользовался. К большому сожалению, на примере Филарета, очень уважаемого человека, мы увидели один из смертных грехов – гордыню. И жажду власти", - сказал Фесенко.

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Политолог добавил, что почти 30 лет назад Филарет оказывался в подобной ситуации.

"В начале 90-ых главой Русской православной церкви выбрали Алексия, а не Филарета. А вот если бы он тогда пришел к власти, то мы бы сейчас видели не украинского патриота, а украинофоба и русофила. И тогда, не из патриотических соображений, а только из-за жажды власти он создал Киевский патриархат.

Сейчас опять появился удобный случай, которым Филарет решил воспользоваться. Со стороны власти – меньше влияния. Если бы не было президентских выборов, то Порошенко на него влиял и пытался договариваться. Пока Епифаний достаточно слабенький, но уже видно, что он хочет быть самостоятельной фигурой", - уточнил политолог.

Действия Филарета – это по сути попытка шантажа, уверен Фесенко. Но на поддержку других священников Филарету рассчитывать не стоит. Это показала и церемония почтения памяти священномученика Макария. На традиционный для УПЦ КП праздник по приглашению Филарета пришли только 4 епископа.

"Думаю, что никто из других священников не пойдет на раскол и возобновление Киевского патриархата. И Филарет угрожает, он раздражен и рассержен. Но сейчас большинство тех, кто принимал участие в создании УПЦ, не пойдут за ним. Об этом не говорят, но все, при участии в объединении, обязательным условием от УПЦ МП и УАПЦ было то, что не Филарет должен возглавить ПЦУ. И он про это знал, и согласился. При этом рассчитывал, что поставит Епифания как марионетку, а сам будет руководить, но не вышло", - объяснил Фесенко.

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В январе Филарету исполнилось 90 лет. Это возраст, когда не стоит думать о жажде власти, считает Фесенко.

"90 лет, нужно уже немножко отдохнуть и думать о вечном. Для сравнения можно привести пример греко-католиков. Любомир Гузар ушел сам, сохранив свой авторитет. А у Филарета это выглядит как фарс, но фарс печальный", - резюмировал политолог.

Напомним, ранее патриарх Филарет рассказал, что глава ПЦУ митрополит Епифаний не соблюдает тех договоренностей, которые были достигнуты на Соборе 15 декабря 2018 в соборе св.Софии. Филарет добавил, что нарушил договоренности и пока еще действующий президент Украины П. Порошенко.

Также ранее СМИ рассказали о планах патриарха Филарета по восстановлению УПЦ КП.

Во Вселенском патриархате настаивают на отсутствии патриархата в Украине.