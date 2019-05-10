Суд в Херсоне отменил решение горсовета о переименовании улицы в честь Гандзюк

Также признаны противоправными действия городского головы Миколаенко при проведении голосования, в результате которого принято соответствующее решение.

Херсонский окружной административный суд признавл противоправными действия городского головы Владимира Миколаенко, поставившего на голосование на проходившей 22 февраля сессии горсовета вопрос о переименовании улицы Лютеранской в Херсоне в улицу имени Екатерины Гандзюк.

Как сообщает корреспондент УНИАН, суд принял такое решение сегодня, 10 мая, рассматривая дело № 540/427/19 по иску физических лиц к Херсонскому городскому совету и Херсонскому городскому голове о признании противоправными и отмене некоторых пунктов решения горсовета №1840 от 22 февраля «О предоставлении зоне зеленых насаждений статуса сквера и его наименования и переименование улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк».

Слушание по делу проходило с участием журналистов, общественности и представителей ОБСЕ.

Решением суда иск удовлетворен частично. Признаны противоправными и отменены соответствующие пункты и разделы решения Херсонского городского совета, касающиеся переименования улицы Лютеранской.

Также признаны противоправными действия городского головы Миколаенко при проведении голосования, в результате которого принято соответствующее решение.

Стороны имеют право обжаловать указанное решение в 30-дневный срок.

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Как сообщал УНИАН, 22 февраля по инициативе депутата Херсонского горсовета Евгения Матковского в повестку дня сессии был внесен вопрос о переименовании улицы Лютеранской в улицу имени Ганздюк - общественного деятеля, погибшей 4 ноября 2018 года от последствий тяжких телесных повреждений, полученных 31 июля, когда ее облили серной кислотой.

Горсовет проголосовал за переименование улицы, но вскоре после этого часть депутатов заявили, что их ввели в заблуждение, и, голосуя, они думали, что отдают свои голоса только за переименование одного из городских скверов в честь Дениса Лошкарева – лидера Херсонской «Народной самообороны», погибшего во время боевых действий на Донбассе.

Депутаты, а также жильцы улицы Лютеранской, недовольные ее переименованием без общественного обсуждения, обратились в суд.