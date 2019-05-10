Магнитные бури в мае: когда обрушатся на Землю и как защититься

Самые сильные бури в мае 2019 продлятся практически неделю.

Согласно календарю магнитных бурь на этот месяц, самые сильные бури в мае 2019 года начинаются 11 числа и продлятся практически неделю – до 17-го включительно.

Именно в этот период активность на поверхности Солнца достигнет пика. В идеале, все семь дней лучше пересидеть дома, а если приходится ходить на работу – то максимально не перенапрягаться, пишет "Главред".

Особо опасны магнитные бури 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 мая для людей с хроническими диагнозами. Но даже людям здоровым, не жалующимся на метеозависимость, необходимо быть внимательными.

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Помимо общих симптомов (таких как перепады настроения, обострение хронических заболеваний, общее недомогание) – также ожидаются:

- проблемы со зрением: с работой на компьютере или при пользовании гаджетами стоит быть осторожнее;

- проблемы с дыхательной системой, так как приступы удушья и отдышка возможны даже в состоянии покоя;

- риск тахикардии резко возрастает.

Врачи настоятельно советуют заранее запастись всеми необходимыми лекарствами и в эти дни ни в коем случае не заниматься самолечением: при малейшем ухудшении здоровья надо сразу же обратиться к специалисту, не затягивая дело.

Симптомы при магнитных бурях

- сонливость или, наоборот, бессонница;

- внезапное ухудшение самочувствия,

- раздражительность,

- рассеянность.

Как защититься от магнитных бурь

Реакция на магнитные бури индивидуальна, но особенно их влияниям подвержены люди со слабым здоровьем. Врачи рекомендуют избегать физических нагрузок и тяжелой работы в такие дни, не волноваться. На фоне магнитных бурь могут возникнуть слабость и нервное напряжение, головная боль и мигрень.

Стоит ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи. Можно пить успокоительные чаи с мятой или мелиссой.

Также врачи советуют употреблять больше витамина С. Кроме того, необходимо исключить алкоголь, а гипертоникам следует пить больше воды.

Следует больше ходить пешком и иметь под рукой аптечку. Людям в возрасте лучше воздержаться от долгих поездок в этот день.