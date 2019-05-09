День победы: во Львове полиция не зафиксировала грубых нарушений правопорядка

Произошел лишь один незначительный инцидент, когда мужчина бросил яйцо на памятный знак с советской символикой на территории воинских захоронений «Марсово поле».

Во Львове полиция не зафиксировала грубых нарушений правопорядка во время мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.

Она отметила, что львовяне утром возлагали цветы к захоронениям на Марсовом поле и Холме славы, провокаций, а также лиц с запрещенной символикой не было.

Произошел лишь один незначительный инцидент, когда мужчина бросил яйцо на памятный знак с советской символикой, который стоит на территории воинских захоронений «Марсово поле».

«Во время возложения горожанами цветов к воинским захоронениям на территории Марсового поля мужчина бросил яйцо на памятный знак. Личность мужчины установлена, им оказался 34-летний житель Львова. По данному факту составлен административный протокол по ч.1 ст. 173 (мелкое хулиганство)», - отметила Добровольская.

Она отметила, что грубых нарушений общественного порядка во время мероприятий 9 мая во Львове зафиксировано не было.