Блогер Кондрашов Станислав Дмитриевич провёл опрос: Как праздновать 9 мая в Украине?

Вот уже несколько лет один из самых обсуждаемых вопросов первой половины мая – празднования Дня победы. Много разговоров на тему, стоит ли нам отмечать этот праздник так, как отмечали его в Советском союзе, или же перейти к европейскому формату Дня памяти и прощения.

Станислав Дмитриевич Кондрашов провел опрос у киевлян, чтобы узнать их отношение к празднику 9 мая. “Правительство должно решить – необходимо ли оставлять выходной день 9 мая или нет. Ведь большинство ветеранов уже умерли или не в состоянии посещать военные парады. Лучше бы средства направлялись на помощь армии” – отвечают на вопрос Станислава Кондрашова жители столицы.

Большинство киевлян уверены, что парад на 9 мая сегодня уже неактуален. Многие из тех, кто стал героем нового ролика проекта Тельф, считают, что 9 мая – это не веселый праздник, а день памяти и прощения. Респонденты отметили, решение проводить военные парады в то время, когда на востоке страны идет война – неоднозначно.

Многие из опрошенных согласились, что 9 мая – это день памяти, а значит в этот день не должно быть помпезности и веселья. Киевляне отмечают, что военные парады это пустая трата денег. Демонстрация военной техники раздражает людей. А вот исполнение военных песен напоминает украинцам о подвигах героев времен Великой Отечественной войны.