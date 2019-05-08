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В МВД накануне 9 мая предупредили: за тоталитарную символику можно попасть за решетку

13:21, 08 мая 2019
Общество
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В МВД напомнили об ответственности за демонстрацию запрещенных символов / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Он рассказал, что в течение 8 и 9 мая полиция будет работать в усиленном режиме круглосуточно. В частности, общественный порядок будут охранять 16,6 тысячи полицейских, 7 тысяч спасателей, 6 тысяч пограничников, 2,3 тысячи нацгвардейцев, а также будет задействовано 2 тысячи единиц спецтехники. Кроме того, в дежурном режиме будет работать взрывотехническая служба и следственно-оперативные группы, которые будут готовы немедленно реагировать на ситуацию. В общей сложности, по его словам, заявки поданы на более чем 1,2 тысячи мероприятий, в которых примут участие более 600 тысяч участников.

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Кроме того, он призвал граждан Украины, которые придут на массовые мероприятия, не приносить советскую символику, в частности, государственные символы СССР и союзных республик, а также нацистской Германии, коммунистическую символику и символику национал-социалистической рабочей партии Германии, портреты руководителей Компартии и высших государственных органов СССР, коммунистические и нацистские лозунги и цитаты. Он подчеркнул, что не стоит также демонстрировать названия населенных пунктов, улиц, площадей и т.п., связанных с фамилиями и именами партийного и советского руководства СССР, кроме того, публично петь гимн СССР и советских республик.

Шкиряк отметил, что за демонстрацию коммунистической и нацистской символики предусмотрена уголовная ответственность, а за публичное использование, ношение георгиевской ленты - административная ответственность.

В свою очередь руководитель департамента коммуникаций Нацполиции Ярослав Тракало отметил, что в Киеве поданы заявки на пять массовых акций 9 мая с общим количеством участников более 10 тысяч человек. При этом общественный порядок будут охранять более 2 тысяч полицейских.

Кроме того, он рассказал, что район Площади Славы, метро «Арсенальная» и парка Славы, где состоится больше всего массовых мероприятий 9 мая, будет под особенно пристальной охраной полиции. Он подчеркнул, что туда граждан будут допускать через металлоискатели и проводить углубленный поверхностный осмотр граждан на предмет запрещенных вещей, прежде всего оружия, ножей, газовых баллончиков и других опасных предметов.

Говоря о массовых мероприятиях на территории парка Славы возле могилы Неизвестного солдата, Тракало сообщил, что на эту акцию подана заявка на 5 тысяч человек. Заявитель - Совет Киевской городской организации ветеранов Украины. По словам Шкиряка, это «бывший бессмертный полк».

Кроме того, 9 мая в Киеве состоятся акции на Софийский площади, Майдане Незалежности, а также возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Участники брифинга призвали патриотически настроенных граждан, а также организации, если они увидят нарушения закона - использование запрещенной символики, лозунгов, самостоятельно не прибегать к каким-либо действиям, а сразу же сообщать полицейским.

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Теги: #9 мая#советская символика