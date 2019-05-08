В МВД накануне 9 мая предупредили: за тоталитарную символику можно попасть за решетку

В общей сложности поданы заявки на более чем 1,2 тыс. мероприятий, в которых примут участие более 600 тысяч участников.

В Украине в охране правопорядка во время мероприятий ко Дню Победы будут задействованы более 16 тысяч полицейских.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Он рассказал, что в течение 8 и 9 мая полиция будет работать в усиленном режиме круглосуточно. В частности, общественный порядок будут охранять 16,6 тысячи полицейских, 7 тысяч спасателей, 6 тысяч пограничников, 2,3 тысячи нацгвардейцев, а также будет задействовано 2 тысячи единиц спецтехники. Кроме того, в дежурном режиме будет работать взрывотехническая служба и следственно-оперативные группы, которые будут готовы немедленно реагировать на ситуацию. В общей сложности, по его словам, заявки поданы на более чем 1,2 тысячи мероприятий, в которых примут участие более 600 тысяч участников.

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Кроме того, он призвал граждан Украины, которые придут на массовые мероприятия, не приносить советскую символику, в частности, государственные символы СССР и союзных республик, а также нацистской Германии, коммунистическую символику и символику национал-социалистической рабочей партии Германии, портреты руководителей Компартии и высших государственных органов СССР, коммунистические и нацистские лозунги и цитаты. Он подчеркнул, что не стоит также демонстрировать названия населенных пунктов, улиц, площадей и т.п., связанных с фамилиями и именами партийного и советского руководства СССР, кроме того, публично петь гимн СССР и советских республик.

Шкиряк отметил, что за демонстрацию коммунистической и нацистской символики предусмотрена уголовная ответственность, а за публичное использование, ношение георгиевской ленты - административная ответственность.

В свою очередь руководитель департамента коммуникаций Нацполиции Ярослав Тракало отметил, что в Киеве поданы заявки на пять массовых акций 9 мая с общим количеством участников более 10 тысяч человек. При этом общественный порядок будут охранять более 2 тысяч полицейских.

Кроме того, он рассказал, что район Площади Славы, метро «Арсенальная» и парка Славы, где состоится больше всего массовых мероприятий 9 мая, будет под особенно пристальной охраной полиции. Он подчеркнул, что туда граждан будут допускать через металлоискатели и проводить углубленный поверхностный осмотр граждан на предмет запрещенных вещей, прежде всего оружия, ножей, газовых баллончиков и других опасных предметов.

Говоря о массовых мероприятиях на территории парка Славы возле могилы Неизвестного солдата, Тракало сообщил, что на эту акцию подана заявка на 5 тысяч человек. Заявитель - Совет Киевской городской организации ветеранов Украины. По словам Шкиряка, это «бывший бессмертный полк».

Кроме того, 9 мая в Киеве состоятся акции на Софийский площади, Майдане Незалежности, а также возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Участники брифинга призвали патриотически настроенных граждан, а также организации, если они увидят нарушения закона - использование запрещенной символики, лозунгов, самостоятельно не прибегать к каким-либо действиям, а сразу же сообщать полицейским.