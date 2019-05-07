Журналист Иванов заявил о незаконном обыске дома своих родителей

По словам журналиста, заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Шевцов использует свою должность для реализации плана мести за журналистскую деятельность.

Журналист Денис Иванов обвинил сотрудников Национальной полиции Украины в незаконном обыске дома своих родителей.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня Нацполиция провела обыск в доме моих родителей. Это связано с проектом журналистских расследований, которым занималась группа авторов, и я имел к этому проекту отношение. Летом 2018 года авторы проекта сделали ряд публикаций в ФБ-паблике ACAB. В группе публиковались материалы критического содержания о работе Нацполиции. В том числе два поста о Евгении Шевцове (заместителе начальника Главного следственного управления Нацполиции)", - написал журналист.

Иванов уточнил, что спокойно относится к угрозам в свой адрес, учитывая специфику работы журналиста, - в Украине журналисты часто сталкиваются с давлением со стороны фигурантов расследований.

"Так было до обыска у моих родителей. Сегодня в 7 утра Нацполиция вломилась в их дом, там был только мой 83-летний дедушка, который очень тяжело это перенес. Основания для обыска - мой отец общался со мной по мессенджеру. То есть, основанием для обыска стал сам факт моей переписки с отцом", - уточнил Иванов.

По словам журналиста, замначальника Главного следственного управления Нацполиции Шевцов использует свою должность для реализации плана мести за журналистскую деятельность.

"Я не очень эмоциональный человек. Я не люблю хайп, громких заявлений и всего вот этого. Но сегодня я хочу публично зафиксировать следующее: я приложу все усилия, весь свой профессиональный опыт, чтобы такие люди не могли находится по закону на свободе и тем более работать в правоохранительных органах", - резюмировал Иванов.