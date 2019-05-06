"Изгибание, раздвигание": экс-"виагра" разозлила сеть вульгарным видео
11:12, 06 мая 2019Общество
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Многим не понравились танцы сбежавшей в РФ украинской звезды.
Сбежавшая в РФ украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова поразила поклонников откровенным видео.
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На опубликованном в Instagram ролике звезда устроила танцы на корточках в леопардовом костюме. Видеозапись плясок она снимала сама.
Пользователи назвали ролик, который Анна Седокова разместила в сети, слишком вульгарным: "Не понимаю, зачем себя так вести?", "Смотрю на ленту Седоковой и что не пост, то какое-то изгибание, раздвигание", "Выпендрежница", "Сколько можно?".
Ранее Анна Седокова взбудоражила сеть пикантным фото с отдыха в Турции, "засветив" сочные ягодицы.
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