"Изгибание, раздвигание": экс-"виагра" разозлила сеть вульгарным видео

Многим не понравились танцы сбежавшей в РФ украинской звезды.

Сбежавшая в РФ украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова поразила поклонников откровенным видео.

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На опубликованном в Instagram ролике звезда устроила танцы на корточках в леопардовом костюме. Видеозапись плясок она снимала сама.

Пользователи назвали ролик, который Анна Седокова разместила в сети, слишком вульгарным: "Не понимаю, зачем себя так вести?", "Смотрю на ленту Седоковой и что не пост, то какое-то изгибание, раздвигание", "Выпендрежница", "Сколько можно?".

Ранее Анна Седокова взбудоражила сеть пикантным фото с отдыха в Турции, "засветив" сочные ягодицы.