Ани Лорак шокировала сеть своими губами (фото)

"Диву" часто критикуют за то, что она позирует, выпячивая губы, что портит ее внешность.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала новое селфи, на котором она выпятила губы.

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Снимок опубликован на странице опальной артистки в Instagram в stories. В кадре звезда позирует в повседневном образе. Видно, что на ней черная толстовка.

Странно, но певица предпочла неброский макияж: стрелки на глазах, тональная основа, аккуратно уложенные брови и ненакрашенные губы, которые Ани Лорак привычно надула "уточкой".

Отметим, что "диву" часто критикуют за то, что она позирует, выпячивая губы, что портит ее внешность.

Ранее наряд опальной украинской певицы Ани Лорак в очередной раз раскритиковали в сети.