Установить бойлер никто не мешает: эксперт объяснил суть нововведений в сфере ЖКХ

По словам эксперта, установить в квартире обычный бойлер по-прежнему никто не мешает.

Новая редакция закона о жилищно-коммунальных услугах, которая вступила в силу 1 мая, усложнила украинцам переход на автономное отопление и горячее водоснабжение.

Однако установить в квартире обычный бойлер по-прежнему никто не мешает. Об этом рассказал директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко, передает «Обозреватель».

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Эксперт разъяснил, в чем суть нововведений, и в каких случаях жители все-таки могут отказаться от централизованного теплоснабжения.

"Надо четко расставить точки над "и". Если вы хотите установить бойлер исключительно для получения горячей воды, никто вам этого не запрещает. И проконтролировать это практически невозможно. У людей есть полное моральное право это делать", — подчеркнул Сергиенко, напомнив о масштабных отключениях горячей воды в Киеве в прошлом году.

"Вы ставите счетчик на горячую трубу, который вам будет показывать "нули", а сами будете пользоваться горячей водой из вашего функционального бойлера", — отметил он.

А вот отказаться от централизованного отопления, по его словам, уже сложнее. Установить автономную котельную можно лишь в том случае, если такое решение примет большинство жителей. И придется собрать множество документов.

"Если вы создадите ОСМД или проведете собрание и решите, что установите себе крышную котельную или что-то подобное, то все равно нужно будет походить по инстанциям, получить необходимые разрешения, и установить эту котельную. Тогда вам официально отрежут централизованное теплоснабжение", — пояснил Сергиенко.

Вместе с тем он предупредил украинцев о подводных камнях такого решения.

"Со временем такие крышные котельные изнашиваются и требуют капитального ремонта или замены. И все это ложится на плечи жильцов. Никто за них этого делать не будет. Они должны это финансировать", — рассказал эксперт.

Сергиенко еще раз обратил внимание на то, что в индивидуальном порядке отказаться от централизованного отопления невозможно. Можно только всем домом перейти на другую форму отопления.