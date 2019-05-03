Мэр Запорожья госпитализирован
13:35, 03 мая 2019Общество
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В горсовете не подтвердили, что у мэра случился инфаркт.
Информация о госпитализации Буряка появилась в местных СМИ вечером, 2 мая / infonews.zp.ua
Городской голова Запорожья Владимир Буряк госпитализирован из-за повышенного артериального давления.
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Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе горсовета Запорожья.
«Городской голова Владимир Буряк, действительно, госпитализирован. Но то, что у него инфаркт, мы не можем подтвердить. У городского головы повысилось давление, через несколько дней он выйдет на работу», - отметили в мэрии.
Информация о госпитализации Буряка появилась в местных СМИ вечером, 2 мая. Ссылаясь на свои источники, журналисты сообщили о том, что мэр попал в больницу с подозрением на инфаркт.
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