Литва поддерживает введение безвизового режима между Украиной и ЕС

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Литовской Республики Андрюс Кривас во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Украины Натальей Галибаренко, сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины.

Также, по словам Кривас, Литва выступает за увеличение финансовой помощи от МВФ, ЕС и других международных финансовых структур для стабилизации политической и экономической ситуации в стране. В этом контексте решающее значение будет иметь успешная реализация руководством Украины системных реформ, отметил он.

Читайте такжеВ Минюсте надеются на введение безвизового режима с ЕС в маеКроме того, во время обсуждения ситуации на востоке Украины заместитель министра иностранных дел Литвы выразил уверенность в необходимости дальнейшего давления на РФ, в том числе путем ужесточения санкций, с целью прекращения российской агрессии против Украины.

При этом литовская сторона отметила безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и осудила агрессивные действия России на Донбассе и в Крыму, говорится в сообщении.

Также обоюдно отмечена важность увеличения численности и усиления технических возможностей мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе для осуществления контроля за выполнением Минских договоренностей, проинформировали в пресс-службе.