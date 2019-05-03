Климкин предложил украинский вариант акции "Бессмертный полк"

Телеканал "Интер" призывает киевлян пройти 9 мая "маршем памяти".

Глава МИД Украины Павел Климкин ответил на призыв телеканала "Интер" провести в Киеве акцию "Никто не забыт. Ничто не забыто", аналогичную российскому "Бессмертному полку", который ежегодно проходит 9 мая.

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"Правильная идея, полностью поддерживаю. Предлагаю тогда выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ, для полноты картины в человеческом и историческом измерении", - написал он на своей странице в Facebook, комментируя предложение писателя Андрея Куркова выйти на улицы с портретами погибших за Украину на Донбассе, пропавших без вести в оккупированном Крыму и украинских политзаключенных в РФ.

Напомним, телеканал "Интер", как и в прошлом году, призывает киевлян пройти 9 мая так называемым "маршем памяти с фотографией родственника – участника Великой Отечественной войны".