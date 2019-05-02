В Одессе 15-летнюю девушку задержали из-за запрещенной советской символики на футболке

Учитывая возраст девушки, к административной ответственности привлекается ее отец.

В Одессе на Куликовом поле, где сегодня проходят массовые мероприятия, связанные с пятой годовщиной беспорядков, произошедших в городе 2 мая 2014 года, полицейские задержали 15-летнюю девушку с запрещенной символикой на одежде.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Согласно сообщению, в места проведения массовых мероприятий 15-летняя жительница Лиманского района пришла в футболке с изображением запрещенной украинским законодательством советской символики.

«Девушку доставили в территориальный отдел полиции. Там она объяснила, что не догадывалась о том, что изображение на одежде запрещено. Правоохранители провели с ней разъяснительную работу», - говорится в сообщении.

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По сведениям полиции, учитывая то, что несовершеннолетняя не достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность, за невыполнение обязанностей по воспитанию дочери в отношении ее отца составлен протокол по ч. 4 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе ограничили доступ на Куликово поле и Соборную площадь из-за мероприятий, связанных с годовщиной массовых беспорядков 2 мая 2014 года.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали более 200. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором был расположен палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.