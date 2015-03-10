Доставке гуманитарной помощи ​ООН на Донбасс препятствуют заминированные дороги

ООН не может доставить гуманитарный груз для жителей Донбасса из-за заминированных дорог.

Об этом говорится в сообщении организации в "Твиттере". Читайте такжеГуманитарная помощь в Украине необходима 5 миллионам человек - ООН "Одним из главных факторов, препятствующих своевременной доставке гуманитарной помощи населению Донбасса, являются заминированные дороги", - отмечается в сообщении. Одним из главных факторов, препятствующ своевременной доставке гуманитарной помощи населению Донбасса, являются заминированные дороги - ООН — ООН (@UnitedNationsRU) March 10, 2015

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