Доставке гуманитарной помощи ООН на Донбасс препятствуют заминированные дороги
13:20, 10 марта 2015Общество
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ООН не может доставить гуманитарный груз для жителей Донбасса из-за заминированных дорог.
ООН не может довезти помощь из-за заминированных дорог / фото пресс-службы Минобороны
Об этом говорится в сообщении организации в "Твиттере".
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"Одним из главных факторов, препятствующих своевременной доставке гуманитарной помощи населению Донбасса, являются заминированные дороги", - отмечается в сообщении.
Одним из главных факторов, препятствующ своевременной доставке гуманитарной помощи населению Донбасса, являются заминированные дороги - ООН
— ООН (@UnitedNationsRU) March 10, 2015
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