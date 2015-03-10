Доставке гуманитарной помощи ​ООН на Донбасс препятствуют заминированные дороги

13:20, 10 марта 2015
Общество
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ООН не может доставить гуманитарный груз для жителей Донбасса из-за заминированных дорог.

ООН не может довезти помощь из-за заминированных дорог / фото пресс-службы Минобороны

Об этом говорится в сообщении организации в "Твиттере".

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"Одним из главных факторов, препятствующих своевременной доставке гуманитарной помощи населению Донбасса, являются заминированные дороги", - отмечается в сообщении.

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