Транспортный коллапс: все выезды из Киева погрузились в огромные пробки (видео)

Из-за пятидневных праздничных каникул люди массово уезжают из столицы.

За майские праздники все выезды из Киева погрузились в огромные пробки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Из-за пятидневных праздничных каникул люди массово уезжают из столицы в более уютные места для отдыха. Кто-то летит самолетом, кто-то отправляется железной дорогой, впрочем, большинство традиционно предпочитает машинам. И Киев уже ощутил это на себе.

«Мы перевозим в три раза больше пассажиров, чем в обычный день... Для этого мы назначаем дополнительные поезда. В этом году это 32 пары поездов», - рассказал руководитель департамента по организации внутренних и международных перевозок Александр Красноштан.

Как сообщал УНИАН, в мае украинцы получат 9 выходных и 22 рабочих дня. Так, выходными будут: 1 мая - среда, День труда 4-5 мая - суббота и воскресенье 9 мая - четверг, День победы 12 мая - воскресенье 18 и 19 мая - суббота и воскресенье 25 и 26 мая - суббота и воскресенье. Все остальные дни в мае буду рабочими, включая субботу, 11 мая.