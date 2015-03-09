В Германии запретили концерт BRUTTO из-за обвинения в неонацизме

Ложные обвинения и подтасованные факты записали BRUTTO группу в разряд неонацистских.

Об этом группа сообщила в заявлении в Facebook, передает ТСН.

Группа BRUTTO заявляет: ни один из ее участников не находится в неонацистских, экстремистских и любых других радикальных организациях.

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"Мы - против насилия, против войны, против дискриминации по расовому и половому признаку. В своих песнях воспеваем свободу, антитоталитаризм, общечеловеческие ценности. Мы - музыкальный коллектив и хотим своей музыкой объединять людей разных взглядов и мировоззрений. Мы - интернационалисты и хотим, чтобы во всем мире царило добро", - сообщается в заявлении.

Криминальная полиция Германии разбирается в инциденте и обещает найти организаторов и заказчиков клеветнической акции против BRUTTO.