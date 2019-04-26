"Украинцы ждали этого 150 лет": эксперт объяснил важность закона о языках

За последние полстолетия украинцев приучили не уважать украинский язык, считает эксперт.

Закон о языках, который 25 апреля приняла Верховная Рада, является не только очень важным, но и долгожданным для украинцев.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил культуролог и литературовед Вадим Скуратовский. Он напомнил, что украинский язык был запрещен в 1876 году.

Тогда российский царь Александр II издал так называемый Эмский указ, который вводил жесткие ограничения на использование украинского языка в Российской империи.

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"Указ запретил все устные и печатные варианты украинского языка на территории Надднепрянской Украины. С того времени началась абсолютная атака против украинского языка и продолжалась до сегодняшнего дня. И только сейчас, через полтора столетия, остановилась эта атака", - говорит Скуратовский.

Эксперт также отметил, что сейчас в стране устраиваются диверсии против украинского языка, но с принятым законом они "сойдут на нет".

"Все это время некоторые депутаты на суржике пугают, что все плохо в этом законе, от "А" до "Я". Другие пугают конфликтами с Польшей и Венгрией, к которым якобы приведет принятие закона. Это и есть диверсии. К большому сожалению, за последние полстолетия украинцев приучили не уважать родной язык. Это все не исчезнет за один день, но теперь будет наталкиваться на юридические барьеры", - уверен культуролог.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля, Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Закон поддержали 278 народных депутатов.

Он предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Согласно закону, лицо, которое намерено приобрести гражданство Украины, обязано подтвердить соответствующий уровень владения государственным языком. При этом, в частности, лица, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины и награждены государственной наградой, и лица, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для страны, имеют право на приобретение украинского гражданства без заверения уровня владения государственным языком, но обязаны овладеть им в течение одного года со дня приобретения гражданства.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме ряда позиций, вступление в силу которых откладывается на несколько лет.