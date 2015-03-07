Порошенко подписал закон о денежной помощи в случае гибели работника милиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, закон направлен на усиление социальной защиты работников милиции.

Документом устанавливается единый подход к выплате одноразовой денежной помощи правоохранителям в случае гибели (смерти), ранения (контузии, травмы или увечья) или установления инвалидности на уровне с военнослужащими Вооруженных сил, других силовых ведомств.

Документом вносятся изменения в Закон "О милиции" и устанавливается одноразовая денежная помощь для членов семей, родителей и иждивенцев работников милиции в размере 500-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц в случае их гибели во время исполнения служебных обязанностей.

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В случае получения ранения, приведшего к установлению инвалидности, а также инвалидности, которая наступила в период прохождения службы в органах внутренних дел, работники милиции будут получать помощь в размере 250-кратного прожиточного минимума в случае установления инвалидности I группы, 200-кратного - при получении II группы, 150-кратного - в случае установления инвалидности III группы.

В случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности размер помощи составит от 20-кратного до 100-кратного прожиточного минимума.