В Днепре пьяный сторож мешал спасателям тушить пожар на складе полиэтилена (видео)

В Днепре нетрезвый мужчина бросился с кастрюлей на полицейских, прибывших на помощь.

В Днепре огромные клубы черного дыма появились в промышленной зоне, но вызова от работников предприятия не было. Спасатели сами искали, где же так пылает. Горел полиэтилен под открытым небом у цеха по переработке.

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Как говорится в сюжете ТСН, на месте был сторож, но слишком пьян. Он не заметил дым, но начал сопротивляться полицейским. Мужчина бросал в служебный автомобиль камнем, а потом еще и кастрю. В результате чего разбил лобовое стекло спецавтомобиля.

Он с дружком не пропускал пожарников и полицейских к месту, где горели отходы.