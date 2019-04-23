цей матеріал доступний українською

В Днепре на набережной обнаружили огромную змею (видео)

12:08, 23 апреля 2019
Общество
549 0
Пресмыкающиеся грелись на камнях на солнце \ Фото УНИАН

Читайте такжеПеред праздничными пикниками харьковские серпентологи попросили граждан не убивать змей

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Вчера, 22 апреля, днепряне увидели на Сичеславской набережной полутораметровую змею и вызвали спасателей. Сотрудники ГСЧС обнаружили на месте сразу двух больших водяных ужей – они грелись на камнях на солнце.

Одному пресмыкающемуся удалось сбежать, вторая змея была поймана при помощи спецсредств. Змею выпустили в экосистему за пределами города.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепр#огромная змеяпогода в Днепре