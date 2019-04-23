В Днепре на набережной обнаружили огромную змею (видео)

Одному пресмыкающемуся удалось сбежать, вторая змея была поймана при помощи спецсредств.

Спасатели выехали, чтобы убрать пресмыкающееся из людного места.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Вчера, 22 апреля, днепряне увидели на Сичеславской набережной полутораметровую змею и вызвали спасателей. Сотрудники ГСЧС обнаружили на месте сразу двух больших водяных ужей – они грелись на камнях на солнце.

Одному пресмыкающемуся удалось сбежать, вторая змея была поймана при помощи спецсредств. Змею выпустили в экосистему за пределами города.