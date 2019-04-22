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На Житомирщине "заминировали" бронетанковый завод

16:30, 22 апреля 2019
Общество
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Отмечается, что сегодня на электронную почту Житомирского бронетанкового завода, что расположен в поселке Новогуйвинское, поступило анонимное сообщение о том, что на территории предприятия заложено самодельное взрывное устройство.

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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, руководство полиции области, работники ГСЧС, взрывотехнической и кинологической службы. Людей с завода эвакуировали.

По состоянию на 15:40 на месте происшествия работают специалисты, которые проверяют информацию и обследуют территорию относительно наличия взрывоопасных предметов.

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