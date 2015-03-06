Порошенко пообещал не отменять 8 Марта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече с активом Хмельницкой области.

“8 марта мы поздравляем наших женщин. Ничего не меняется. Ведь мы должны приложить усилия, чтобы женщины увеличивали представительство во власти, поскольку они ассоциируются с миром”, - сказал он.

В свою очередь глава государства поздравил всех женщин Хмельницкой области с наступающим праздником.

Кроме того, он проинформировал общественность области, что 14 октября, когда празднуется День защитника Отечества, будет выходным в следующем году.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в ст. 73 Кодекса законов о труде Украины (относительно установления праздничного дня - День защитника Украины).

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В статье 73 "Праздничные и нерабочие дни" в перечень праздничных дней предусмотрено включить и 14 октября - День защитника Украины.

Справка УНИАН. Международный женский день - праздник женщин, который отмечается 8 марта. Установлен как пролетарский феминистский праздник Международный день женщин-работниц. Впервые праздновался в 1909 году в США по инициативе Социалистической партии Америки. В течение 20 века отмечался в СССР и странах соцлагеря как государственный праздник. В 1977 году, по советской инициативе, получил статус международного дня по решению ООН. Полное название: Международный день борьбы за права женщин и международный мир.

В независимой Украине праздник 8 Марта сохранился и является выходным днем.