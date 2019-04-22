Итоги шестой ежегодной конференции People Management

16 апреля, в отеле Ramada Encore Kiev, прошла шестая ежегодная конференция PEOPLE MANAGEMENT, целиком и полностью посвященная взаимодействию с людьми и эффективному лидерству.

PEOPLE MANAGEMENT CONFERENCE 6 создала синергию people-менеджеров нового уровня. Они правдивы, откровенны и не боятся включать внутренние радары, чтобы экпериментировать, проявлять таланты, доверять им и делегировать сложные задачи - растить в каждом сотруднике лучшую версию себя.

Более 250 ценителей качественного контента перенимали опыт и получали примеры конкретных кейсов ТОП-менеджеров украинского бизнеса.

Вашему вниманию ключевые инсайты амбассадоров развития и масштабирования бизнеса конференции PEOPLE MANAGEMENT 6:

«Если вы не развиваете кадры в своей компании, будьте уверены - сотрудники внедрят свою энергию, но уже в другой компании», - Михаил Шелемба, СЕО компании Датагруп.

«Трансформация должна начинаться с вопроса «А зачем?», - Игорь Смелянский, генеральный директор Укрпошта.

«Даже если вам кажется, что вы итак все знаете и полностью контролируете ситуацию, позвольте себе проявить любопытство. Поинтересуйтесь, что нового произошло у коллег? Чем гордится тот или иной сотрудник за сегодняшний день? Меньше говорите, больше спрашивайте. У вас в коллективе точно есть гении. Позвольте им раскрывать свой потенциал рядом с вами как с выдающимся лидером», - Алена Жупикова, СЕО и идейный вдохновитель KA Group.

«Диджитал-проекты проваливаются, потому что люди в компании ментально не готовы к внедрению инноваций», - Соломия Гооворуха, исполнительный директор направления управления продажами Кредобанк.

«Эффект «дзыыыыынь» - если человек не нравится, дискомфортен на личном уровне, - не сработаемся. Тестирование не продуктивно, люди на собеседованиях редко говорят правду», - Максим Бахматов, управляющий партнер UNIT.City.

«Новый уровень people-менеджмента - уже сегодня работать над проектами будущего, обладать видением развития космических горизонтов и космического вдохновения. Понимать, как твое личное участие может вдохновить тысячи и миллионы людей на проекты, которые меняют мир!» - секретный спикер, украинский Илон Маск, он же Денис Руденко,

Founder & CEO в Space1OOO.

«Высокие заработки, не обеспеченные прибылью, быстро закончатся. Поэтому финансовая мотивация персонала должна быть привязана к эффективному результату работы компании», - Александр Соколовский, собственник Текстиль-Контакт.

«Когда меня спрашивают, а не боитесь ли вы, что конкуренты узнаю о вашей практике, я отвечаю: «Нет, потому что пока конкурент позаимствует и имплементирует, мы пойдем дальше», - Игорь Червак, генеральный директор Lantmannen AXA Украина.

«Под сопротивляемостью сотрудника зачастую скрывается банальный страх: он боится потерять свою значимость, испытывает тревожность из-за отсутствия достаточных знаний и навыков в эпоху диджитализации и автоматизации», - Анна Савельева, Sales Operations Director Watsons Украина.

«Появляется новый поход – B2H (business to human), философия которого состоит в том, чтобы за должностью и функцией видеть ЧЕЛОВЕКА», - Татьяна Пашкина, HR-эксперт, rabota.ua.

«В чем основная проблема обучения сотрудников? Нерелевантные кейсы, которые невозможно адаптировать под бизнес-модель и потребности компании», - Александр Кучеренко, директор по устойчивому развитию ДТЭК.

KA Group – оператор бизнес-событий премиум класса, выражает глубокую благодарность спикерам, партнерам и участникам конференции PEOPLE MANAGEMENT 6.