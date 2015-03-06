Синоптики обещают солнечные выходные, температура поднимется до 5 градусов тепла

Антициклон переместится из Западной Европы и принесет сухую солнечную погоду в большинство областей Украины. Лишь 7 марта на юге и востоке еще возможны осадки, там местами выпадут дождь и мокрый снег, сообщает Opogode.ua.

Температура воздуха ночью составит 0-5 мороза, на западе местами до 10 мороза, на юге, в центре и на востоке до 0-4 тепла, днем ​​в Украине ожидается 0-5 градусов тепла.

В западной части осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, местами до 6-10 мороза, днем ​​0-5 тепла.

В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем ​​0-5 тепла.

В центральной части осадки маловероятны, только 7 марта на Днепропетровщине возможные дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью 3 тепла - 3 мороза, днем ​​0-5 тепла.

В восточных областях 7 марта местами ожидаются небольшие дожди и мокрый снег, 8 марта - без осадков. Температура воздуха ночью 0-4 мороза, днем ​​0-5 тепла.

В южной части 7 марта пройдут дожди, 8 марта осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем ​​2-7 градусов тепла.

В Киеве в выходные будет сухо. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем ​​3-5 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с.