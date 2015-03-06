Украинский профессор возглавил Комитет Совета Европы против пыток

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба СЕ.

Первым вице-президентом избрана Маїте де Рю (Maïté de Rue), заместитель генерального прокурора в Льеже (Бельгия), а вторым вице-президентом - Вольфганг Хайнц, старший советник по вопросам политики немецкого Института по правам человека в Берлине (Германия).

Выборы состоялись на 86-м пленарном заседании Комитета, которое проходит с 3 по 6 марта в Страсбурге.

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Справка УНИАН. Европейский комитет по предотвращению пыток является контрольным механизмом Европейской конвенции о предотвращении пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, которая устанавливает несудебные способы защиты прав заключенных.

Основной формой работы комитета являются инспекционные визиты в страны-участницы Конвенции для проверки состояния соблюдения прав лиц, лишенных свободы государством. По итогам визитов готовятся отчеты о ситуации в сфере запрета пыток и бесчеловечного обращения в соответствующих странах, которые публикуются с согласия правительств этих стран.

Комитет состоит из независимых неправительственных экспертов с профессиональным опытом в области права, медицины (в том числе психиатрии), деятельности правоохранительных органов. Они избираются Комитетом Министров Совета Европы на четырехлетний срок.

М.Гнатовський является членом Комитета от Украины с 2009 года. В марте 2013 года его избирали заместителем председателя Комитета.