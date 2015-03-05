Почти во всех районах Николаева провалена очередная волна мобилизации

Об этом со ссылкой на военного комиссара в Николаевской области Александра Иванова сообщает Николаевская облгосадминистрация.

В частности, в Казанковском районе мобилизация выполнена на 46%, Новобугском и Кривоозерском – по 43%, Березанском – 39%, Жовтневом – 38%, Еланецком – 29%, а в районах областного центра ситуация обстоит следующим образом: Заводский – 22%, Ленинский – 38%, Корабельный – 40%.

При этом Иванов сообщил, что 40 % мобилизационного ресурса находится в городе Николаеве.

По словам военного комиссара, в области в первый этап 4-й волны мобилизации нужно было призвать 2145 человек и 126 единиц техники, по состоянию на сегодняшний день мобилизовано 1404 человека и 61 единица техники. Во второй этап будет мобилизовано 940 человек, уже призвано - 183. По результатам 2 этапа Николаевская область призовет 3085 человек, пока план мобилизации выполнен на 52%.

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«Такой результат вызывает беспокойство руководства государства и Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины. Такие области как Днепропетровская, Полтавская, Кировоградская, Винницкая, Хмельницкая, Ровенская выполнили, а в некоторых областях, даже перевыполнили план по поставке мобресурсов. Что нельзя сказать о Николаевской области, хотя мы и не находимся в числе худших, но результат мог бы быть значительно лучшим», – уверен военный комиссар.

Он также рассказал, что отличниками по выполнению мобилизационного плана являются Новоодесский (95%) и Веселиновский (85%) районы.

Военный комиссар рассказал, что уже открыто 39 уголовных производств и 255 человек привлечены к административной ответственности. Так же он отметил, что по результатам заключений военно-медицинских комиссий, из 6239 мобилизованных, только 2014 – пригодны к службе.

В свою очередь начальник управления здравоохранения Маргарита Капуста рассказала, что за январь-февраль текущего года осмотрено 8132 мобилизованных, только 2882 человека – здоровы. По ее словам для улучшения работы медкомиссии в областном призывном пункте было принято решение о прекращении каждодневной ротации врачей.