Пасхальная корзина 2019. Что нельзя освящать в церкви на Пасху?

Основными атрибутами пасхальной корзины являются крашенные яйца и кулич.

В 2019 году праздник Светлой Пасхи выпадает на последнее воскресенье апреля - 28 число. А значит, пора вспоминать традиции и начинать готовиться к празднику.

Главный пасхальный обычай - освящение в церкви продуктовой корзины. По традиции, в корзину кладут продукты, которые нельзя есть во время Великого Поста. Каждый продукт несет символический смысл. И собирать ее по принципу “всего и побольше” точно не стоит.

Что входит в пасхальную корзину?

Основными атрибутами пасхальной корзины являются крашенные яйца и кулич. Эти продукты попали в набор не случайно - яйца являются символом новой жизни, кулич - Небесного Царства.

Как уже было сказано, освящать нужно продукты, которые были исключены из рациона в период поста. Это продукты животного происхождения: сало, буженина, домашняя колбаса, молочные продукты. Также, в пасхальную корзину кладут хрен как символ крепких корней и соль - символ очищения от грехов.

Что нельзя освящать на Пасху?

Собирая пасхальную корзину, важно учитывать вещи, которые категорически нельзя святить в этот праздник:

алкоголь;

кровяную колбасу и продукты, сделанные из крови животных;

украшения, деньги, документы и другие материальные ценности.

Стоит отметить, что освящать ножи и острые предметы также запрещено.

Стоимость пасхальной корзины 2019

Определившись с тем, что положить в корзину, остается вопрос, сколько стоит нужный набор. Специалисты сервиса онлайн кредитования MyCredit сравнили цены на необходимые продукты и назвали примерную стоимость пасхальной корзины.

Итак, стоимость пасхального набора в 2019 году:

Кулич - от 40 грн 1 шт;

Яйца - от 23 грн 10 шт;

Колбаса - от 140 грн 1 кг;

Сало - от 80 грн 1 кг;

Буженина - от 95 грн 1 кг;

Сыр - от 120 грн 1 кг;

Масло - от 30 грн пачка;

Творог - от 40 грн 0,5 кг;

Соль - от 10 грн 1 уп;

Хрен - от 10 грн 1 шт;

Кагор - от 40 грн 1 бутылка.

Важно отметить, что цена будет варьироваться в зависимости от многих нюансов. В одних регионах продукты будут стоить дешевле, в других - дороже. Цена зависит и от того, где вы покупаете определенный продукт (рынок или супермаркет), и в каком объеме.

Как узнать стоимость своей пасхальной корзины?

Собрать пасхальную корзину, которая подходит именно вам и узнать ее точную стоимость можно на сайте MyCredit. Вы можете положить в корзину нужные продукты, рассчитать стоимость, и заранее подготовиться к предстоящим затратам.

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Где найти деньги на праздники?

В этом году праздники серьезно ударят по бюджету. Пасха совпала с майскими, а значит предстоят двойные затраты. При этом на заработную плату можно рассчитывать в лучшем случае 3 мая.

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