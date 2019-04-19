Лазарева суббота: что нельзя делать и кушать, приметы на праздник (видео)

В 2019 году верующие отметят Лазареву субботу 20 апреля.

Лазаревой субботой называют субботу перед Вербным воскресеньем, или праздником Входа Господня в Иерусалим. По Библии, в этот день Христос воскресил из мертвых праведного Лазаря. Благодаря этому событию многие уверовали в Спасителя. В христианстве воскрешение Лазаря - одно из самых знаковых чудес, совершенных Иисусом во время его пребывания на земле.

Лазарева суббота в 2019 году

Этот день выпадает на шестую неделю Великого поста, то есть не имеет фиксированной даты. В 2019 году верующие отметят Лазареву субботу 20 апреля. Следующий день, 21 апреля, - это Вербное воскресенье, а ровно через неделю наступит главный праздник в православии, Пасха.

Само празднование Лазаревой субботы установлено с давних времён. Православные христиане Кипра, Болгарии, Греции и других стран отмечают праздник по григорианскому календарю.

Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с сестрами неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания.

Христос часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, и когда весть об этом дошла до Христа, Он сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий».

Лазарь скончался за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Услышав о смерти Лазаря, «Иисус прослезился», — говорится в Евангелии (Ин. 11, 35). Но Христос велел отнять камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и воззвал к нему: «Лазарь! Иди вон». Умерший воскрес и вышел из погребальной пещеры.

Весть о чуде быстро разнеслась по Иудее. И когда на следующий день Христос въехал в Иерусалим на молодом осленке, множество людей встречало Его как царя. Они постилали на Его пути свои одежды и пальмовые ветви. А святой Лазарь после своего воскрешения прожил еще 30 лет — он был епископом на Кипре и проповедовал христианство.

Народные приметы на Лазареву субботу

Если в этот день змеи, ящерицы и прочие холоднокровные массово покидают свои норы и гнезда, пришла настоящая весна, поэтому можно сеять зерно и выходить на огород. Некоторые считают, что именно в Лазареву субботу нужно посеять горох, чтобы он уродился. Если в этот день прочитать "Отче наш", держа в левой руке вербовую веточку, а правой перекреститься и попросить у Бога финансового благополучия, то в семье появятся деньги и улучшится материальное положение.

Лазарева суббота 2019: что можно кушать

В это время еще продолжается Великий пост 2019. Однако в Лазареву субботу можно есть рыбную икру, дозволяется также растительное масло и вино.Традиционные блюда на столе в этот день – гречневые блины и каша. Еще готовят различные блюда из бобовых культур и других круп.Также в этот день хозяйки заранее готовят рыбные блюда – но есть их можно лишь на следующий день, в Вербное воскресенье 2019.

Лазарева суббота – что нельзя делать

Библия описывает этот день как очень важный и поэтому нужно знать, что нельзя делать в Лазареву субботу. Во-первых, отложить на потом всю тяжелую работу. Стирка, уборка и так далее категорически запрещены. На вопрос можно ли работать в Лазареву субботу, существует однозначный ответ – нет. Лучше потратить этот день на прогулки по друзьям и родным или посещение церкви. Не стоит переусердствовать с гуляниями, пышные застолья в Лазареву субботу не рекомендуются.