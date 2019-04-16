Рок-н-рольный коллектив «Директор Азовского моря» выступит в Киеве

Одна из лучших рок-н-рольных групп Украины устроит зажигательный вечер в Киеве! 21 апреля в Caribbean Club Concert Hall выступит рокабилли-бэнд «Директор Азовского моря» с программой «Южное Буги».

Коллектив «Директор Азовского моря» образовался в 1993 году. Группа представляет собой жгучую смесь талантливых ребят. В их музыке совместились звуки гитары, контрабаса, барабанов, трубы и саксофона. За 26 лет своей истории группа несколько раз распадалась и вновь оживала. Музыканты постоянно эксперементировали с разными стилями, играя музыку от блюз-рока до инди-рока.

С 2011 года группа исполняет честную и искреннюю авторскую музыку в стиле 50-х годов прошлого столетия: рок-н-ролл, рокабилли, джамп-блюз, джайв, свинг, серфинг на русском и украинском языках. Они следуют традициям рок-н-ролла середины прошлого века и продолжают дело незабвенных Литла Ричарда, Билла Хейли, Джерри Ли Льюиса, Джима Винсента, Карла Перкинса и других легендарных музыкантов.

«Название коллектива - просто шутка, ибо никто не думал 26 лет назад, что все зайдет так далеко и станет частью и целью жизни, ради которой мы шли на немалые жертвы, бросая семьи и работу, но не поступаясь своими принципами.», - комментируют музыканты.

Группа делила сцену с такими известными исполнителями рок-н-рола как «Мистер Твистер», Betty Boop Lovers, The Wise Guyz, «Руки'в Брюки» и другими.

Эти парни не только стильно выглядят, но и умеют зажечь зал. Так что 21 апреля всем гарантирован заряд хорошего настроения и позитива!

Билеты ищите тут: http://clc.to/DvRu_w

Видео:

https://www.youtube.com/watch?v=fRRbG2v9XEg

https://www.youtube.com/watch?v=00Yv5lUDr14

https://www.youtube.com/watch?v=tezW60KRzR8