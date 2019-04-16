В Сумах в прошлом году на социальные расходы направили свыше 68% городского бюджета

Сумской городской голова Александр Лысенко публично отчитался перед общиной за работу в 2018 году.

В Сумах в 2018 году на расходы социального направления были направлены 2,298 миллиарда гривен или свыше 68% городского бюджета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, об этом во время отчета о результатах работы за прошлый год сообщил городской голова Сум Александр Лысенко.

Перед началом отчета в фойе областной филармонии, где проходило мероприятие, горожане имели возможность просмотреть информационные материалы о деятельности в прошлом году структурных подразделений горсовета и коммунальных предприятий, каждое из которых демонстрировало свои достижения. Были представлены презентации и буклеты, чиновники рассказывали о реализованных проектах, внедренных изменениях, полученных наградах и отличиях, о показателях эффективности и всем, что было сделано за прошедший год.

В начале выступления глава города поблагодарил каждого члена общины за его вклад в социально-экономическое развитие областного центра.

«Неисчерпаемый ресурс Сум – это воля общины, консолидация депутатского корпуса, совместно выработанные конструктивные решения ради единой цели – развития нашего города. Замечу, что данный отчет – это год кропотливого, усердного, добросовестного, совместного труда большого коллектива Сумского городского совета и сумской общины», – подчеркнул Лысенко.

Сумской городской голова в своем отчете подробно остановился на анализе основных экономических и социальных показателей прошлого года, назвав приоритетные направления работы городской власти в 2018 г. По словам главы Сум, для реализации социально-экономических преобразований из городского бюджета, который в прошлом году составлял 3 млрд 361,8 млн грн, на расходы социального направления были направлены 2,298 млрд грн, или свыше 68%. Это и социальная защита (1,101 млрд грн), образование (752,5 млн грн), жилищно-коммунальное хозяйство (387 млн грн), здравоохранение (357 млн грн), строительство и региональное развитие (143 млн грн), транспорт и дорожное хозяйство (60,6 млн грн), культура (55 млн грн), энергосбережение (43,1 млн грн).

С помощью мультимедийных средств Лысенко подробно остановился на таких направлениях деятельности, как разработка Стратегии развития города до 2027 года, к работе над которой через стратегические сессии привлекли и сумчан; развитие коммунального транспорта; ремонт дорог и жилого фонда; внедрение мероприятий по энергосбережению, развитие медицины и образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики.

Среди ключевых достижений в прошлом году Сумской городской голова назвал: меры энергоэффективности в учреждениях образования, медицины и культуры, проводили за счет городского бюджета и с привлечением международных фондов; успешное внедрение реформ в областях образования и медицины, в частности: реализацию Концепции «Новая украинская школа», 100% обеспечение питанием дошкольников и школьников, внедрение проекта «Онлайн школа. Управление школой и E-learning платформа», оснащение школ видеонаблюдением, внедрение реформы первичного звена в медицине, открытия электронной записи к терапевтам и семейным врачам, приобретение ангиографа экспертного класса, что открыло новые возможности для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний; обеспечение льготного проезда отдельных слоев населения; ремонт дорог, коммуникаций, придомовых территорий, объектов жилого фонда, строительство новых детских и спортивных площадок; реконструкция Молодежного центра «Романтика»; экономию бюджетных средств за счет проведения закупок через систему ProZorro и тому подобное.

Отдельно Лысенко остановился на вопросах помощи военным формированием, которые дислоцируются в городе, и участникам АТО/ООС, отметив, что данное направление и в дальнейшем остается для городской власти среди основных.

«Впервые в 2018 году мы выплатили из городского бюджета 60 участникам АТО одноразовую целевую материальную помощь для приобретения жилья и расширили спектр услуг Центра обслуживания участников боевых действий, участников АТО и членов их семей», – подчеркнул городской голова Сум.

После отчета Лысенко вручил грамоты городского головы и специальные награды группе сумчан, а потом общение с присутствующими продолжилось в формате «вопрос-ответ». Горожане интересовались курсирования городского транспорта, вывозом мусора, ремонтом дворов и дорог. Вопросы, касающиеся локальных объектов, городской голова поручил подчиненным оформить в виде обращений граждан и направить их к рассмотрению соответствующим структурным подразделениям.

Мероприятие, длившееся четыре часа, посетили около 400 местных жителей.