Еврейские кучки 2019: что это и как связано с ухудшением погоды

Давно известно, что в период еврейских кучек резко портится погода.

Еврейские кучки - это не праздник, так условно называют несколько дней накануне Пасхи, в которые обязательно меняется погода.

Еврейские кучки 2019: когда

Чтобы рассчитать, когда еврейские кучки в 2019 году, достаточно знать, когда празднуется Песах. Они приходятся на неделю, предшествующую еврейской Пасхе, в 2019 году - с 15 по 20 апреля.

Отметим, что Песах в 2019 году приходится на период с вечера пятницы, 19 апреля, до субботы, 27 апреля.

Еврейские кучки: почему так называются

Люди давно заметили, что в дни еврейских кучек погода становится крайне нестабильной. Отсюда и пришло изначальное название - "еврейские кочки" - природа словно "скачет по кочкам". А позже "кочки" начали называть "кучками".

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Еврейские кучки: какой будет погода

В течение ближайшей недели в Украине ожидается холодная и дождливая погода.

В понедельник, 15 апреля, в Украине местами пройдут дожди. На востоке до +15°, в остальных регионах до +9°...+11°.

Во вторник, 16 апреля, в Украине пройдут дожди. На востоке днем до +16°.

В среду, 17 апреля, также ожидаются осадки. Самая теплая погода будет на севере - до +15°. В остальных регионах до +10°...+14°.

Погода на четверг, 18 апреля: в Украине без осадков. Ночью по стране температура 0°…+5°, днем на западе до +15°.

В пятницу, 19 апреля, облачно с прояснениями. Днем на западе до +14°, в остальных регионах до +11°.

В субботу, 20 апреля, ночью прохладнее всего будет на западе - до +2°, на остальной территории +3°…+6°. Днем температура по стране +8°...+13°.