На Ровенщине пьяный водитель устроил гонки с полицией и травмировал двух правоохранителей

Во время задержания нетрезвого водителя BMW на иностранной регистрации полиция вынуждена была применить оружие.

На Ровенщине 15 апреля около 3:20 водитель-нарушитель, скрываясь от полиции, повредил два служебных авто и травмировал двух правоохранителей.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Ровенской области Антон Крук, экипаж патрульных полицейских попытался остановить автомобиль BMW на иностранной регистрации, водитель которого нарушал правила движения и создавал аварийную обстановку. Водитель-нарушитель на требование остановиться не реагировал и наоборот увеличил скорость движения. Местами, как говорит Крук, она доходила до 200 километров в час. Для помощи полицейским, которые преследовали нарушителя, подключилась другая группа патрульных. Она на автомобиле начала следовать перед BMW и пыталась его остановить. Водитель-нарушитель ударил своим авто полицейский автомобиль, ехавший впереди, резко развернулся и ударил машину правоохранителей, что ехала позади.

После этого полицейские использовали табельное оружие.

«Стреляли только по колесам», - говорит Антон Крук.

Водитель-нарушитель задержан. У него обнаружили признаки опьянения.

Во время задержания получили травмы двое полицейских и сам пассажир BMW. Всех госпитализировали.

В салоне машины водителя-нарушителя обнаружили стартовый пистолет с признаками переработки для отстрела резиновыми пулями. Подробности выясняются.