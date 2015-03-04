Из-под завалов на шахте им. Засядько вытащили тела четверых горняков

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец

"В ходе горноспасательных работ на шахте имени Засядько найдены тела еще четырех горняков. Сейчас их доставляют к шахтному стволу, чтобы потом поднять на поверхность. Судьба 27 шахтеров остается неизвестной", - сообщил он.

По словам Волынца, возникла ситуация, которая угрожает жизни и безопасности спасателей. «Резко повысилось процентное содержание газа метана в выработке, которую осматривали спасатели, в результате чего они вынуждены были прекратить поиск. Нужно провести комплекс мероприятий для дегазации выработки или же предоставить надлежащее техническое оснащение спасателям, чтобы они могли находиться в условиях опасной атмосферы. С другой стороны, повышенный газ-метана может привести к очередному взрыву. Именно по этой причине не удается определить характер и площадь повреждений горных выработок», - отметил Волынец.

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По его словам, на данный момент поисково-спасательные работы прекращены.

Как сообщал УНИАН, на шахте им. Засядько в Донецке сегодня, 4 марта, произошел взрыв газометанной смеси. В Донецкой облгосадминистрации официально подтвердили гибель одного горняка, судьба еще 32 неизвестна.

Прокуратура Донецкой области начала уголовное производство по факту взрыва по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Террористическая организация «ДНР» отказалась от помощи украинских спасателей, которые готовы выехать на шахту, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.