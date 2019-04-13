В Одессе протестовали против застройки побережья высотными "жемчужинами"

Участники акции держали в руках плакаты, с призывом к скандальному сирийскому застройщику.

12 апреля на Фонтане, на улице Каманина состоялась мирная акция протеста против массового строительства высоток компанией "Кадорр" в приморской зоне Одессы.

Сегодня на улице Каманина состоялась акция протеста, направленная против строительства в этом районе у моря большого количества высотных жилых домов без какой-либо социальной инфраструктуры компанией "Кадорр". Акцию организовала общественная организация "Наше місто Одеса". Цель акции, заявленная организаторами - еще раз обратить внимание властей и общественности на бесконтрольную застройку города и отсутствие развития инфраструктуры, новых дорог, школ, детских садиков, достаточного количества парковочных мест для автомобилей, сообщает "Южный курьер".

Место проведения выбрали не случайно - ведь именно здесь строится целый микрорайон высотных "жемчужин" без социальной инфраструктуры и без возможности нормально выехать отсюда в другие районы города.

Участники акции держали в руках плакаты, с призывом к скандальному сирийскому застройщику Аднану Кивану, владельцу компании "Кадорр": "Каманина - удавка на шее города", "100 жемчужин, ничего не лопнет?", "Уничтожил санатории "Россия", "Нефтяник", "Фонтан", "Киван, где инфраструктура?" и другие. О проведении акции активисты заранее уведомили полицию с целью недопущения каких-либо противоправных действий со стороны третьих лиц.

Ранее общественная организация отправила запросы в государственные структуры, с целью проверить законность строек "Кадорра" в Одессе.