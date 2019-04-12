Киев сковали 8-балльные пробки: центр города парализован (карта)

Самая сложная ситуация наблюдается в центре города, в районе Бессарабской площади и прилегающих к ней улиц.

Столицу парализовали пробки. По состоянию на 17:00 ситуация на дорогах Киева оценивается в 8 баллов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps. Самая сложная ситуация наблюдается в центре города, в районе Бессарабской площади и прилегающих к ней улиц.

Движение затруднено на проспекте Победы, больше всего - возле станции метро "Шулявская", что связано с ремонтными работами на Шулявском путепроводе.

Пробки также наблюдаются на Кольцевой дороге, особенно на участке от Одесской площади до поворота на Вишневое. Также затруднено движение на проспекте Лобановского.

Парализовано движение на Южном мосту в направлении центра города, и на мосту Метро в сторону левого берега.

На левом берегу сильных затруднений в движении транспорта нет, небольшая пробка образовалась в районе Дарницкой площади.

Как сообщал УНИАН, с 13 до 20 апреля в Киеве будут частично ограничивать движение транспорта через проспект Победы в связи с демонтажем Шулявского путепровода.