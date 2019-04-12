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Киев сковали 8-балльные пробки: центр города парализован (карта)

17:16, 12 апреля 2019
Общество
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Киев сковали 8-балльные пробки / фото УНИАН

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps. Самая сложная ситуация наблюдается в центре города, в районе Бессарабской площади и прилегающих к ней улиц.

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Движение затруднено на проспекте Победы, больше всего - возле станции метро "Шулявская", что связано с ремонтными работами на Шулявском путепроводе.

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Пробки также наблюдаются на Кольцевой дороге, особенно на участке от Одесской площади до поворота на Вишневое. Также затруднено движение на проспекте Лобановского.

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Парализовано движение на Южном мосту в направлении центра города, и на мосту Метро в сторону левого берега.

На левом берегу сильных затруднений в движении транспорта нет, небольшая пробка образовалась в районе Дарницкой площади.

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Как сообщал УНИАН, с 13 до 20 апреля в Киеве будут частично ограничивать движение транспорта через проспект Победы в связи с демонтажем Шулявского путепровода.

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Теги: #пробки Киевпогода в Киеве