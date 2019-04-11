Половина украинцев ожидает улучшения ситуации в стране после президентских выборов

Позитивные ожидания украинцев после первого тура президентских выборов выросли в 1,5 раза.

После завершения президентских выборов улучшения ситуации в стране ожидают 52% граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные Социологической группой "Рейтинг" результаты опроса населения.

"По итогам первой недели апреля около 30% опрошенных считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 55% придерживаются противоположного мнения", - сказал заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

По его словам, после первого тура президентских выборов положительные оценки направления развития страны выросли почти вдвое.

Мысов заметил, что более оптимистично оценивают состояние дел в государстве жители запада и центра страны.

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"83% опрошенных считают, что стране сегодня нужны радикальные изменения. Лишь 6% убеждены, что пусть все остается так, как есть, чтобы не хуже, а 7% - за возвращение в прошлое. Ожидания радикальных изменений доминируют среди представителей всех региональных, возрастных и электоральных групп", - подчеркнул он.

Социолог также добавил, что 52% опрошенных ожидают улучшения ситуации в стране в результате президентских выборов, такие положительные ожидания после первого тура президентских выборов выросли в 1,5 раза.

"Несмотря на это, 25% не имеют никаких надежд на изменения, еще 7% - вообще ожидают ухудшения", - отметил он.

Мысов подчеркнул, что относительно больше тех, кто верит в оптимистичный сценарий развития событий после выборов - среди южан, более молодых опрошенных и избирателей Зеленского.