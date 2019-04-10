Известный композитор рассказал, как себя чувствует София Ротару (видео)

СМИ в конце марта писали, что у Софии Ротару - серьезные проблемы со здоровьем.

Известный украинский композитор Руслан Квинта рассказал, в каком сейчас состоянии артистка София Ротару.

Как он отметил в программе "Слава+", сейчас Ротару чувствует себя хорошо. "София Михайловна сейчас находится в прекрасном расположении духа. Она ждет от меня песню", - прокомментировал состояние артистки Квинта.

Видео смотрите с 1:06:15

Ранее российские СМИ сообщили, что София Ротару имеет серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас артистка якобы проходит курс химиотерапии от туберкулеза.