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Известный композитор рассказал, как себя чувствует София Ротару (видео)

14:52, 10 апреля 2019
Общество
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Ранее СМИ писали, что Ротару серьезно больна / фото УНИАН

Как он отметил в программе "Слава+", сейчас Ротару чувствует себя хорошо. "София Михайловна сейчас находится в прекрасном расположении духа. Она ждет от меня песню", - прокомментировал состояние артистки Квинта.

Видео смотрите с 1:06:15

Ранее российские СМИ сообщили, что София Ротару имеет серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас артистка якобы проходит курс химиотерапии от туберкулеза.

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Теги: #София Ротару