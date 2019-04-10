Известный композитор рассказал, как себя чувствует София Ротару (видео)
14:52, 10 апреля 2019Общество
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СМИ в конце марта писали, что у Софии Ротару - серьезные проблемы со здоровьем.
Ранее СМИ писали, что Ротару серьезно больна / фото УНИАН
Известный украинский композитор Руслан Квинта рассказал, в каком сейчас состоянии артистка София Ротару.
Как он отметил в программе "Слава+", сейчас Ротару чувствует себя хорошо. "София Михайловна сейчас находится в прекрасном расположении духа. Она ждет от меня песню", - прокомментировал состояние артистки Квинта.
Видео смотрите с 1:06:15
Ранее российские СМИ сообщили, что София Ротару имеет серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас артистка якобы проходит курс химиотерапии от туберкулеза.
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